Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorradfahrer flüchtet vom Unfallort

Schleusingen (ots)

Ein bislang unbekannter Motorradfahrer befuhr am Mittwoch gegen 10:30 Uhr die Landstraße von Schleusingen in Richtung Ratscher. Er übersah auf der Strecke einen Unimog, der mit Mäharbeiten am Fahrbahnrand beschäftigt war, und fuhr auf diesen auf. Der Unbekannte stürzte, rappelte sich jedoch wieder auf, hob sein Zweirad auf und verschwand unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zum Fahrer des roten Motorrades mit Frontschaden geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden. Am Mähfahrzeug selbst entstand kein sichtbarer Schaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell