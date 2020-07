Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Leichtsinnige Aktion

Suhl (ots)

Wirklich leichtsinnig waren einige Jugendliche, als sie Mittwochabend durch ein geöffnetes Fenster, eines im Abriss befindlichen Wohnblockes in der Schneekopfstraße in Suhl kletterten. Doch in der unteren Etage war für die sechs Personen nicht Schluss, sie stiegen bis in die oberste Etage des 5-geschossigen Hauses und von dort auf das Dach. Eine Frau sah, was die Jugendlichen trieben und als einer von ihnen sich am Rande des Daches hinsetzte, informierte sie die Polizei. Als die Beamten kurze Zeit später eintrafen, waren die Personen schon nicht mehr vor Ort. Das offen stehende Fenster wird nun gesichert, sodass niemand mehr in das Gebäude gelangen kann.

