Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Suhl (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Fahrzeug-Führer beschädigte am Dienstag zwischen 12:30 Uhr und 15.15 Uhr beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug den linken Frontbereich eines VW Multivan, der in der Friedrich-König-Straße in Suhl geparkt war. Anschließend verließ der Fahrer pflichtwidrig die Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

