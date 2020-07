Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebe konnten ermittelt werden

Schleusingen (ots)

Zwischen dem 10.07.2020 und dem 12.07.2020 kletterten Unbekannte über den Zaun einer Firma in der Ladestraße in Schleusingen und durchstöberten einen Lagerplatz für Elektroschrott. Sie entdeckten zwei verschraubbare 60-Liter Kunststoffbehälter und ließen diese mitgehen. Eine Überwachungskamera filmte die Diebe. Polizisten nahmen die Ermittlungen auf und stellten die Behälter am Sonntag an der Wohnanschrift der beiden Tatverdächtigen fest. Die Männer räumten die Tat ein und erhielten eine Anzeige.

