LPI-SHL: Einbruch in Möbelhaus und Bäckereifiliale

Schleusingen (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmorgen in ein Möbelhaus in der Suhler Straße in Schleusingen ein. Sie verschafften sich Zugang über das Dach des Geschäftes und brachen im Inneren sämtliche Räume auf. Nachdem der oder die Täter alles durchsuchten, machten sie sich an einem Tresor zu schaffen und entwendeten den gesamten Inhalt. Doch das Möbelhaus war nicht das einzige Ziel der Einbrecher. Auch die innenliegende Bäckereifiliale blieb nicht verschont. Dort entwendeten die Täter die Tageseinnahmen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

