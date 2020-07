Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wasser aus Brunnen abgelassen

Walldorf (ots)

Bislang unbekannte Täter öffneten in der Zeit von Sonntagvormittag bis Montagmorgen den Abfluss des Teiches in der Brunnengasse in Walldorf. Dadurch floss etwa die Hälfte des Wasser ab und auch einige Fische wurden mit herausgespült. Einige konnten lebend aus dem Überlauf gefischt werden. Ob Tiere verendet sind, ist nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

