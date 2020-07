Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beleidigung und Körperverletzung

Schmalkalden (ots)

Ein 61-jähriger Mann befuhr am frühen Montagnachmittag das Parkdeck eines Lebensmittelmarktes in der Straße "Steinerne Wiese" in Schmalkalden. Er sah, wie ein anderer Autofahrer über zwei Parkflächen mit seinem PKW parkte. Nach Angaben des 65-Jährigen beleidigte der 61-jährige ihn daraufhin mehrfach. Dies ließ der Geschädigte nicht auf sich sitzen und wollte den Mann zur Rede stellen. Doch daran dachte der Jüngere der beiden nicht und fuhr mehrfach mit seinem PKW an. Beim dritten Mal kam es zur Berührung zwischen Passant und PKW. Dadurch stürzte der 65-Jährige und verletzte sich leicht. Nach der Aussage des Verletzten begab sich der Verursacher unbeirrt in den Supermarkt und kümmerte sich nicht um ihn. Die Ermittlungen dauern an.

