Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Junger Mann flüchtete - Drogen gefunden

Hildburghausen (ots)

Die Hildburghäuser Polizei erhielt Montagabend einen Hinweis, dass in der Parkanlage in der Schleusinger Straße in Hildburghausen Drogen konsumiert werden. Die Polizisten gingen dem Hinweis nach und als sie die Parkanlage betraten, entfernte sich ein Jugendlicher in Richtung Parkausgang. Auch auf das Ansprechen der Beamten reagierte er nicht und flüchtete. Dabei warf er eine Dose weg, die wenig später sichergestellt werden konnte. Die Ermittlungen führten zu dem jungen Mann, der den Beamten gestattete, sein Zimmer zu durchsuchen. Direkt am Haus fanden sie einen Blumenkasten mit Cannabispflanzen und nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft führten weitere Durchsuchungen zum Auffinden von Utensilien zum Drogenkonsum und von drei Softairwaffen, die zur technischen Untersuchung an die Waffenbehörde übersendet werden.

