Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Suhl (ots)

Eine Platzwunde am Kopf erlitt am Dienstag gegen 2:00 Uhr ein 58-Jähriger in der "Alten Schmiedefelder Straße" in Suhl. Nach seinen Angaben wurde er von einem Unbekannten mit einem Knüppel geschlagen. Die Verletzung musste im Krankranhaus versorgt werden. Der Unbekannte war dem Anschein nach alkoholisiert, ca. 180 Zentimeter groß, etwa 45 Jahre alt und mit einer Art Jägerkleidung sowie einem Hut bekleidet. Er führte einen weißen Hund, vermutlich einen Boxer, mit sich. Die Umstände der Körperverletzung sind derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell