Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei Ladendiebe gestellt

Suhl (ots)

Ein Mitarbeiter des Wachschutzes stellte Montagnachmittag zwei ausländische Ladendiebe, die Waren im Wert von etwa 25 Euro in einen Rucksack steckten. Die beiden verließen ohne zu bezahlen das Geschäft in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Die informierten Polizisten konnten weiteres Diebesgut im Wert von rund 50 Euro sicherstellen, das aus einem anderen Laden stammte. Die Männer im Alter von 18 und 30 Jahren erhielten eine Anzeige.

