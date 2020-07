Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Baustellenzäune geklaut

Oberhof (ots)

Zwischen dem 09.07.2020, 16:30 Uhr und dem 10.07.2020, 7:00 Uhr entwendeten Unbekannte ca. 30 Baustellenzäune einer Größe von jeweils zwei Metern mal einem Meter von einer Baustelle in der Tambacher Straße in Oberhof. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Zäune geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

