Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Polizei bittet um Mithilfe - Fahrerflucht

Seligenthal (ots)

Am Montag, den 13.07.2020 gegen 19:00 Uhr ereignete sich in Seligenthal auf der L 1026 auf Höhe des Reiterhofes ein Verkehrsunfall zwischen einem schwarzen Pkw und einer 13-jährigen Radfahrerin. Hierbei wurde die Radfahrerin schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht werden. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle in Richtung Hohleborn, ohne sich um die verletzte Radfahrerin zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug oder zum Fahrer des Unfallfahrzeuges geben können werden gebeten, sich umgehend mit der PI Schmalkalden-Meiningen in Verbindung zu setzen, jeder Hinweis ist wichtig und kann eventuell zur Aufklärung der Tat führen. Die Polizei bedankt sich für Ihre Unterstützung!

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

