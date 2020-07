Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wer erkennt diese Personen?

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Bad Salzungen (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer begaben sich bereits am 09.01.2020 gegen 16:45 Uhr in einen Elektronikmarkt in der Bahnhofstraße in Bad Salzungen. Gemeinschaftlich entwendeten sie zwei Spielkonsolen im Gesamtwert von ca. 660 Euro und ein Tintenpatronenset im Wert von 140 Euro. Unerkannt verließen sie gegen 17:10 Uhr das Geschäft. Die Überwachungskamera fertigte Bilder der Diebe und mit Beschluss des zuständigen Amtsgerichtes wird nun nach den Männern gesucht. Wer erkennt die abgebildeten Personen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell