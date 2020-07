Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Durch Tuning Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bad Salzungen (ots)

Beamte der Bad Salzunger Polizei kontrollierten Sonntagabend einen 16-jährigen Mopedfahrer in der Dr.-Salvador-Allende-Straße in Bad Salzungen. Den Polizisten fiel auf, dass am Zweirad kein Licht eingeschalten war und beim näheren Betrachten konnten sie erkennen, dass eine technische Ursache vorlag. Zudem wurde am Moped eine Leistungssteigerung durchgeführt, was dazu führte, dass der junge Mann nun nicht mehr die geforderte Fahrerlaubnis besaß. Er muss sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Weil weitere Mängel an der Simson festgestellt wurden, stellten die Beamten das Zweirad zur Begutachtung sicher.

