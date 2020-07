Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einkaufswagen auf dem Dach

Hildburghausen (ots)

Die Hildburghäuser Polizei musste Samstagnacht aufgrund einer Ruhestörung zu einem Lebensmittelmarkt in der Römhilder Straße in Hildburghausen ausrücken. Sie stellten vor Ort eine Gruppe Jugendlicher fest, die lautstark feierten und auch Einkaufswagen vor sich herschoben. Sie wurden belehrt und des Platzes verwiesen. Bei Tageslicht sah der Betreiber des Marktes, dass die Jugendlichen nicht nur am Boden aktiv waren, sondern sich auch auf dem Dach des Marktes austobten. Denn dort fand der Mann einen Einkaufwagen. Ob Schäden entstanden sind muss noch ermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell