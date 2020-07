Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Qualmende Brötchen

Meiningen (ots)

Verdammt viel Glück hatte ein 37-jähriger Mann in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Utendorfer Straße in Meiningen Sonntagvormittag. Er wollte sich Brötchen im Backofen aufbacken und schlief während der Zubereitungszeit ein. Es entwickelte sich starker Rauch, der dafür sorgte, dass der Rauchmelder anschlug. Glücklicherweise blieb der Mann unverletzt und auch ein offenes Feuer entstand nicht. Die Kameraden der Feuerwehr mussten lediglich zum Belüften der Wohnung anrücken.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell