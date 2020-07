Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schubkarre am Moped

Suhl (ots)

Samstagvormittag stellten Polizisten einen Fahrzeug-Führer in Suhl fest, an dessen Moped ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2016 befestigt sowie eine Schubkarre angebunden waren. Die Schubkarre löste sich während der Fahrt, was zum Glück folgenlos blieb. Das Moped war so umgebaut, dass es schneller als 60 km/h fuhr. Bei der Kontrolle zeigte der 31-Jährige einen Führerschein vor, den er dem Anschein nach selbst entworfen und ausgedruckt hatte. Doch damit nicht genug, führte der Fahrer das Moped unter Drogeneinfluss. Das hatte eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Fahrzeugs zur Folge.

