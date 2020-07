Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verdächtiger Anrufer

Gehlberg (ots)

Am Samstag erhielt eine Familie aus Gehlberg mehrere Anrufe einer unbekannten Rufnummer. Der Anrufer stellte einen Gewinn bei einem Preisausschreiben in Aussicht, was jedoch Gebühren in Höhe von 500 Euro, in Form von Versandhandel-Gutscheinen, voraussetzte. Die Familie ignorierte diese Anrufe und erstattete Anzeige wegen des Verdachtes des Betruges.

