Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: in Schlangenlinien unterwegs

Suhl (ots)

Am Freitagabend fiel einer Polizeistreife gegen 21:45 Uhr in einem Stadtteil von Brotterode ein Fahrzeugführer auf, der in deutlichen Schlangenlinien unterwegs war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einer Alkoholwert von 1,97 Promille. Nach erfolgter Blutentnahme wurde der Führerschein sichergestellt.

