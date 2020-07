Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrüger unterwegs

Motzlar (ots)

Am Freitag, den 10.07.2020 wurde gegen 10:45 Uhr durch eine Bürgerin aus Motzlar bekannt, dass in der Rockenstuhlstraße vermeintlich polnische Handwerker versucht hatten, ihr Dacharbeiten aufzudrängeln. Ähnlich gelagerte, polizeilich bekannte Sachverhalte belegen, dass solche Arbeiten dem Auftraggeber teuer zu stehen kommen können. Daher warnt die Polizei davor, derartige Arbeiten in dieser Art und Weise durchführen zu lassen.

