Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Handtasche aus Pkw entwendet

Hildburghausen, Eisfeld (ots)

Am Freitag, 10.07.2020, gegen 10:45 Uhr, parkte eine Frau ihren Pkw Opel Astra in Eisfeld am Thomasberger Weg an einem Glas-Altstoffcontainer ab, um einen kurzen Weg zu erledigen. Dabei ließ sie ihre Handtasche mit Bargeld, Ausweisdokumenten sowie ihrem Handy auf der Rücksitzbank im unverschlossenen Pkw zurück. Als sie nach etwa 5 Minuten zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Handtasche aus dem Auto entwendet wurde. Bürger mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Hildburghausen zu wenden (Tel.: 03685/7780). Die Polizei rät eindringlich Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt zu lassen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Hildburghausen

Polizeiinspektion Hildburghausen

Telefon: 03685 778 0

E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell