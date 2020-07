Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Körperverletzung in Meiningen

Suhl (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 20.30 Uhr in Meiningen im Bereich des Pulverrasen zu einer Streitigkeit zwischen mehreren männnlichen deutschen Personen. Nachdem der Streit zunächst nur beleidigend und verbal ablief, wurden im weiteren Verlauf auch handfeste Argumente ausgetauscht. Dabei schlug der polizeilich bestens bekannte 18jährige seinen Vater gegen die Brust. Das wiederrum rief den 22jährigen Bruder auf den Plan, der nun seinem Vater zu Hilfe eilte und auf den Bruder einwirkte. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte die Situation nur dadurch gelöst werden, dass der 18jährige Meininger in Polizeigewahrsam genommen wurde. Bei dieser Auseinandersetzung wurden alle Beteiligten leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell