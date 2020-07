Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Falsche Kennzeichen und keine Versicherung

Dermbach (ots)

Der Kontaktbereichsbeamte von Stadtlengsfeld kontrollierte Mittwochvormittag einen Bus in der Borntalstraße in Dermbach. Am Fahrzeuge waren Kennzeichen angebracht, die eigentlich zu einem anderen Auto gehörten. Die weitere Kontrolle ergab, dass der Bus weder zugelassen noch versichert war. Der Mann erhält nun mehrere Anzeigen.

