Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad geklaut und gefunden

Schmalkalden (ots)

Ein 30-jähriger Mann meldete sich Donnerstagabend bei der Meininger Polizei und zeigte den Diebstahl seines Fahrrades an. Er gab den Beamten gegenüber an, schon im Umfeld des Tatortes, der Steinernen Wiese in Schmalkalden, gesucht und auch Passanten befragt zu haben. Seinen Informationen nach war ein Unbekannter mit dem Zweirad in Richtung Floh-Seligenthal unterwegs. Die Beamten suchten den beschriebenen Bereich ab und konnten das gestohlene Rad an der Kreuzung des Radweges und der Gothaer Straße an einem Verkehrsschild lehnend finden. Rad und Besitzer sind wieder glücklich vereint, aber die Suche nach dem Dieb geht weiter. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

