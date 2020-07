Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Quad geklaut

Breitungen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann entwendete am Donnerstag gegen 5:50 Uhr ein Quad der Marke "Honda" von einem Grundstück in der Straße "Wittgenthal" in Breitungen. Ein Zeuge sah das Fahrzeug in Richtung Immelborn davon fahren und konnte noch erkennen, dass der Täter ein graues Kapuzenshirt trug. Ein Schaden von ca. 4.000 bis 5.000 Euro entstand. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0.

