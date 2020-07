Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrugsversuch

Zella-Mehlis (ots)

Betrüger wollten Donnerstagmittag einen Senior aus Zella-Mehlis dazu bringen, Steam-Karten im Gesamtwert von 5.000 Euro zu erwerben und anschließend die Codes per Telefon durchzugeben. Grund war, dass die Betrüger dem Mann eröffneten, er hätte 37.000 Euro gewonnen und müsse im Vorfeld mit den Karten die fällige Gebühr zur Transaktion bezahlen. Der Mann begab sich nach dem Telefonat in ein Geschäft und wollte die Karten tatsächlich kaufen, konnte aber noch abgehalten werden. Der Betrug fiel auf, ohne das dem Rentner ein finanzieller Schaden entstand. Lassen Sie sich von derartigen Betrugsversuchen nicht locken und übergeben sie weder Bargeld, Gutscheincodes, Wertgegenstände noch Kontodaten. Informieren Sie in jedem Fall die Polizei.

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

