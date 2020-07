Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Scheibe war beschlagen

Hildburghausen (ots)

Ein Fahrzeug-Führer befuhr Donnerstagmorgen die Tiefgarage in der Eisfelder Straße in Hildburghausen. Aufgrund der Witterung beschlug die Frontscheibe des Toyotas. Die Sicht war dadurch so stark beeinträchtigt, dass er gegen einen Betonpfosten stieß. Dabei wurde ein Regenwasser-Fallrohr beschädigt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

