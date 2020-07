Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zusammenstoß mit LKW

Schleusingen (ots)

Ein 81-jähriger Fahrzeug-Führer war Donnerstagnachmittag mit seinem PKW auf der Ilmenauer Straße in Schleusingen unterwegs. Als er an einem wartenden Taxi vorbeifahren wollte, übersah er einen LKW auf gleicher Höhe, der in der selben Richtung unterwegs war und stieß mit diesem zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt hat sich niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell