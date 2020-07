Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Illegale Müllentsorgung und Sachbeschädigung

Moorgrund (ots)

Die Gemeinde Moorgrund erstattete am Mittwoch Anzeige bei der Polizei, weil im zurückliegenden Zeitraum Unbekannte immer wieder Altreifen und Grünschnitt unterhalb des Sportplatzes am Moorbach in Witzelroda entsorgten. Zudem wurde das durch die Gemeinde angebrachte Hinweisschild zum Verbot der illegalen Müllentsorgung mit schwarzer Farbe übersprüht. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

