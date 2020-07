Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Von der Straße abgekommen

Bad Colberg (ots)

Ein 18-jähriger Audi-Fahrer befuhr Mittwochnachmittag die Landstraße von Sülzfeld nach Bad Colberg. Am Ortseingang kam er mit seinem PKW von der regennassen Fahrbahn ab, prallte an einen Baum und schließlich an ein Verkehrszeichen. Das Auto war Schrott und der junge Mann kam leicht verletzt ins Krankenhaus nach Hildburghausen.

