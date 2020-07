Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zusammenstoß nach Vorfahrtsfehler

Hildburghausen (ots)

Eine 34-jährige VW-Fahrerin befuhr Mittwochnachmittag das Gelände einer Klinik in der Weitersrodaer Straße in Hildburghausen und wollte in einen verkehrsberuhigten Bereich einfahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des von rechts kommenden Opel-Fahrers und stieß mit seinem Fahrzeug zusammen. Beide Autofahrer verletzten sich leicht und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die PKW wurden abgeschleppt.

