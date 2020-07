Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert unterwegs

Rohr (ots)

Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Mittwochmittag einen 51-jährigen Mercedes-Fahrer in der Hauptstraße in Rohr. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,53 Promille und der wenig später in der Dienststelle durchgeführte gerichtsverwertbare Test bestätigte die erste Messung. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige war die Folge.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell