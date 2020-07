Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gestohlenes Motorrad festgestellt

Siegritz (ots)

Ein Mann aus Veilsdorf bot über eine Internetplattform sein Motorrad zum Verkauf an. Am Samstag erschien ein potentieller Käufer und wollte vor dem Kauf der Maschine noch eine Probefahrt machen. Dem Wunsch kam der Verkäufer nach, ahnte aber nicht, was gleich geschehen würde. Die Probefahrt startete, der Käufer verschwand mit dem Motorrad und kam nicht wieder zurück. Die Fahndung nach dem Zweirad wurde ausgelöst, blieb aber erfolglos. Mittwochabend stellten Beamte der Suhler Einsatzunterstützung das gestohlene Motorrad in Siegritz fest und wollten es kontrollieren. Doch der Fahrer dachte nicht daran, anzuhalten und gab Gas. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Mann stoppen. Neben dem Diebesgut, mit welchem er unterwegs war, fanden sie bei der Durchsuchung Ausweispapiere, die einem Diebstahl in Erfurt zugeordnet werden konnten und ein Einhandmesser. Zudem fuhr er ohne die erforderliche Fahrerlaubnis und ein Drogenvortest schlug positiv auf Amphetamine/Metamphetamine an. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an.

