Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Viele Betrugsversuche

Südthüringen (ots)

In den vergangenen Tagen gingen bei der Polizei im gesamten Südthüringer Raum vermehrt Anrufe ein, mit dem Hinweis, dass Betrüger wieder ihr Unwesen treiben. Sie gaben sich in allen Fällen als Polizeibeamte aus und teilten ihren potentiellen Opfern mit, dass mehrere Täter nach einem Einbruch festgenommen und bei ihnen ein Zettel mit der Adresse der Angerufenen gefunden wurde. Sie wollten mit diesen Gesprächen den Angerufenen Angst machen und sie dazu bringen Wertgegenstände an die vermeintliche Polizei oder Kontodaten an den Anrufer zu übergeben. Glücklicherweise reagiert jeder einzelne, der angerufen wurde, vollkommen richtig und beendete das Gespräch. Der Anruf bei der Polizei war der zweite absolut richtige Schritt der überwiegend älteren Menschen. Verhalten Sie sich genauso und lassen Sie sich nicht auf derartige Gespräche ein. Betrüger versuchen auf die verschiedensten Arten, an Ihr Vermögen zu gelangen, egal ob mit dem Enkeltrick, dem Gewinnspielversprechen oder anderen geschickten Gesprächsführungen. Übergeben Sie niemals Wertgegenstände oder Bargeld und behalten Sie ihre Kontodaten stets geheim. Im Falle eines Betrugsversuches informieren Sie umgehend die Polizei!

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell