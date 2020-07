Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dieseldiebe

Unterbreizbach (ots)

Unbekannte zapften in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen insgesamt 230 Liter Diesel aus dem Tank eines Baggers, der auf einer Baustelle in der Straße "Am Kornberg" in Unterbreizbach abgestellt war, ab. Die Baustelle ist von Bauzäunen umgeben und der Eingang mit einem Schloss gesichert. Zeugen, die Hinweise zu den Dieseldieben geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

