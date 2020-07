Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Versicherung und Führerschein

Schmalkalden (ots)

Beamte der Meininger Dienststelle kontrollierten Dienstagnachmittag einen 26-jährigen Roller-Fahrer in der Haargasse in Schmalkalden. Am Zweirad war ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2011 angebracht und die Kontrolle des Fahrers zeigte, dass der Mann ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs war. Er erhält nun mehrere Anzeigen und musste seinen Roller stehen lassen.

