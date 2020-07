Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung führt zu Stromausfällen

Meiningen (ots)

Eine Personengruppe bestehend aus ca. 15 Personen grillten Dienstagabend hinter einem Lebensmittelmarkt in der Henneberger Straße in Meiningen. Während die Personen beieinander standen tranken sie Alkohol. Zwei Männer im Alter von 19 und 31 Jahren nahmen während dieser Zeit einen Bierkasten und schlugen diesen mehrfach gegen einen Stromkasten. Als die Tür durch die Gewaltanwendung aufsprang entfernten sie sämtliche Sicherungen und sorgten so dafür, dass sowohl der Lebensmittelmarkt als auch ein Gebäude des DRK ohne Strom waren. Wie hoch der entstandene Schaden ist muss noch ermittelt werden. Sicher ist, dass glücklicherweise nicht die Intensivpflege des DRK vom Stromausfall betroffen war, jedoch müssen im Supermarkt sämtliche Waren aus den Kühlschränken entsorgt werden, weil die Kühlkette unterbrochen war.

