Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Leergutkisten geklaut

Meiningen (ots)

Eine bislang unbekannte Personengruppe, bestehend aus fünf bis sechs jugendlichen Männern entwendeten am Dienstag in der Zeit von 7:30 Uhr bis 9:00 Uhr insgesamt 12 Leergutkisten von einer Palette, die zur Abholung vor einem Getränkemarkt in der Henneberger Straße in Meiningen bereitgestellt waren. Zeugen die Hinweise zu den Jungs geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizei in Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell