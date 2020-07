Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto machte sich selbstständig

Suhl (ots)

Ein Autofahrer stellte Dienstagmittag seinen PKW am Fahrbahnrand in der Rimbachstraße in Suhl ab. Er sicherte den Wagen nicht richtig gegen das Wegrollen und so machte sich das Auto selbstständig und rollte quer über die Fahrbahn. Der PKW stoppte erst, als er leicht mit einem zweiten Fahrzeug zusammenstieß. Ein Gesamtschaden von ca. 400 Euro entstand.

