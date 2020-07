LPI-SHL: Fahrrad gefunden

Landespolizeiinspektion Suhl

Bereits am 26.06.2020 fand eine Frau auf einer Wiese am Radweg nach Wiesenthal in Urnshausen ein schwarzes Mountainbike der Marke "Scott Aspect 20". Bis zum jetzigen Zeitpunkt ergaben sich keine Hinweise zu einem Diebstahl oder einem Verlust. Wer vermisst sein Fahrrad? Bitte melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0.

