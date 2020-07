Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrugsversuch

Bad Salzungen (ots)

Unbekannte riefen Montagnachmittag bei einer 78-jährigen Seniorin aus Bad Salzungen an. Sie teilten ihr gegenüber mit, dass sie 100.000 Euro gewonnen hätte. Sie muss jedoch mit einem geringen Betrag in Vorkasse gehen und dafür sollte sie Gutscheine eines Online-Händlers im Wert von 250 Euro kaufen. Die Frau teilte mit, dass sie so viel Geld nicht hat und erstattete Anzeige. Die Polizei warnt davor, sich auf derartige Gespräche einzulassen. Beenden sie den Anruf sofort und informieren sie die Polizei.

