Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hohen Sachschaden mit Lastwagen verursacht

Immelborn (ots)

Ein bislang unbekannter Lastwagenfahrer befuhr am Montag in der Zeit von 9:05 Uhr bis 10:30 Uhr den Bornwiesenweg in Immelborn. Die Straße ist als Sackgasse ausgeschildert. Dennoch fuhr der Brummifahrer hinein und beschädigte dabei einen an einem Grundstück geparkten PKW an der gesamten Fahrerseite. Ein Schaden von ca. 3.000 Euro entstand. Nach dem Unfall entfernte sich der Fahrer unerlaubt. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden. Der beschädigte Skoda musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell