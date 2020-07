Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Scheiben beschädigt

Meiningen (ots)

Unbekannte beschädigten am Montag in der Zeit von 6:45 Uhr bis 12:30 Uhr zwei Fenster am Verkehrsgarten in der Straße "Weißer Weg" in Meiningen. Jeweils eine der beiden Doppelglasscheiben gingen bei dem Angriff zu Bruch. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell