Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallgeschädigter gesucht

Zella-Mehlis (ots)

Eine Frau parkte am Montag gegen 13:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Industriestraße in Zella-Mehlis ein und beschädigte dabei ein anderes Fahrzeug. Ihren Angaben nach bemerkte sie den Unfall, fuhr jedoch weiter und besah sich kurze Zeit später ihren PKW. Als ihr der Schaden auffiel, informierte sie umgehend die Polizei. Leider befand sich zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme das beschädigte Auto nicht mehr vor Ort. Zeugen oder der Halter des schwarzen PKW werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

