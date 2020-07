Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Suhl (ots)

Ein 72-jähriger Mann parkte seinen PKW Montagvormittag auf dem Parkplatz eines Baumarktes "Am Steinsfelder Wasser" in Suhl. Dabei beschädigte er das neben ihm stehenden Fahrzeug. Daraufhin fuhr der Mann zurück und parkte zwei Parklücken weiter erneut ein. Der Mann begab sich im Anschluss in den Baumarkt und entfernte sich so unerlaubt vom Unfallort. Ein Zeuge beobachtete den Unfall jedoch und notierte sich das Kennzeichen.

