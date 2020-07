Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radler mit Gleichgewichtsproblemen

Hildburghausen (ots)

Beamte der Hildburghäuser Polizei bemerkten Montagmittag einen 38-jährigen Fahrradfahrer in der Unteren Marktstraße in Hildburghausen. Sie sahen, welche Probleme es ihm bereitete, vom Rad abzusteigen und wie viele Anläufe er benötigte, um seinen Drahtesel wieder in Gang zu bekommen. Die im Anschluss durchgeführte Kontrolle erbrachte einen Atemalkoholwert von 2,90 Promille. Daraufhin musste der Mann die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr war die Folge.

