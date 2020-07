Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Holzstapel brannte

Bad Salzungen (ots)

Montagnacht (06.07.2020) brannte ein 5 x 5 Meter großer Holzstapel, der auf einem Grundstück in der Straße "Am Stadion" in Bad Salzungen aufgeschichtet war. Die Brandausbruchstelle konnten die Feuerwehrmänner im Inneren des Stapels ausmachen. Sie mussten für die Löscharbeiten das gesamte Holz auseinanderziehen. Das nebenan befindliche Haus wurde glücklicherweise nicht in Mitleidenschaft gezogen, aber die beiden über 80-jährigen Bewohner kamen zur Untersuchung auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Ein Schaden von ca. 1.500 Euro entstand.

