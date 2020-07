Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Glück im Unglück nach schwerem Verkehrsunfall

Barchfeld (ots)

Am heutigen Sonntag ereignete sich um die Mittagszeit ein schwerwiegender Verkehrsunfall auf der L1027, nahe der Tankstelle in Barchfeld. Aus noch ungeklärter Ursache kam ein Pkw in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte der Pkw mit einem Verkehrsschild, streifte einen Baum und blieb auf der Fahrzeugseite an der Unfallstelle liegen. Der Baum wurde bei Zusammenstoß so schwer beschädigt, dass dieser gefällt werden musste. Die 71- jährige Beifahrerin wurde im Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Der bereits an der Unfallstelle gelandete Rettungshubschrauber musste nicht zum Einsatz kommen, weil sich die Beifahrerin bei dem schwerwiegendem Unfall nur leicht verletzte. Der 72- jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt. Die Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

