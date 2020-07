Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwerer Verkehrsunfall mit Verletzten

Stepfershausen (ots)

Am 3. Juli gegen 16:15 Uhr befuhren ein 19-jähriger Pkw-Fahrer und seine 17-jährige Beifahrerin die Ortsverbindung von Träbes kommend in Richtung Stepfershausen. Auf der Strecke kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern. Danach kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Erdwall. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und landete auf dem Dach. In der Folge wurde es gegen die Leitplanke geschleudert und kam dann zum Stillstand. Die beiden Insassen wurden schwer verletzt und mussten zur medizinischen Betreuung ins Klinikum Meiningen tansportiert werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Zur Bergung des Fahrzeugs und für die Unfallaufnahme musste die Straße für circa 2 Stunden voll gesperrt werden.

