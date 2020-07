Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Autofahrt unter Drogeneinfluss

Kaltensundheim (ots)

Am 3. Juli 2020 gegen 21:45 Uhr wurde ein 42-jähriger Pkw-Fahrer in Kaltensundheim, Mittelsdorfer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser konnte bei der Kontrolle seinen Führerschein nicht vorweisen. Zudem ergab ein freiwilliger Drogentest ein positives Ergebnis auf Kokain. Aus diesem Grund wurde zur Beweissicherung eine Blutentnahme im Klinikum Meiningen durchgeführt. Den Fahrzeugführer erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. Die Ermittlungen bezüglich der Fahrerlaubnis dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell